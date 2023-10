Polizei Köln

POL-K: 231009-5-K/RBK Leichlingen/Köln/Wuppertal - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichem Betrüger

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis Eine bislang unbekannte männliche Person wird verdächtig, in der Zeit vom 26.07. bis 01.08.2023 die Kreditkartendaten eines Geschädigten aus Leichlingen missbraucht zu haben, um unter anderem Ware in einem Parfümgeschäft und bei einem Juwelier in den Köln Arcaden im Stadtteil Kalk zu erwerben. Gleichfalls nutzte er die Kartendaten, um bei einem Multimediageschäft in Köln-Hansaring einzukaufen.

In einem der Geschäfte wurde der Mann von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von ihm veröffentlicht. Möglicherweise könnte der Tatverdächtige auch Bezüge nach Wuppertal und Solingen haben.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndung/116758 einsehbar.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

