POL-K: 231009-2-K/AC Versuchte Geldautomatensprengung in Aachen-Oberforstbach - Zeugensuche

Köln (ots) - Nach dem Diebstahl einer Fallschirmausrüstung aus einem silbernen VW Golf Sportsvan in der Nacht zu Samstag (30. September) in Köln-Deutz sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der VW am Freitagabend (29. September) gegen 22.30 Uhr durch den Eigentümer unter der Severinsbrücke an der Helenenwallstraße abgestellt worden sein. Am ...

mehr