Polizei Köln

POL-K: 231006-5-K Fallschirmausrüstung aus VW Golf Sportsvan entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl einer Fallschirmausrüstung aus einem silbernen VW Golf Sportsvan in der Nacht zu Samstag (30. September) in Köln-Deutz sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der VW am Freitagabend (29. September) gegen 22.30 Uhr durch den Eigentümer unter der Severinsbrücke an der Helenenwallstraße abgestellt worden sein. Am nächsten Morgen fiel ihm gegen 8.30 Uhr die eingeschlagene Scheibe der Fahrertür und der Diebstahl der etwa 12 Kilo schweren Tasche mit der Ausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro auf.

Hinweise nehmen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell