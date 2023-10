Polizei Köln

POL-K: 231006-4-K Polizisten stellen mutmaßliche Rollerdiebe in Mülheim

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (5. Oktober) zwei mutmaßliche Rollerdiebe (14, 17) im Stadtteil Mülheim gestellt und nach der Vernehmung auf der Wache an ihre Eltern übergeben.

Gegen 22.15 Uhr hatte ein Streifenteam die beiden Jugendlichen auf dem Clevischen Ring beobachtet, wie diese einen Roller in Richtung Mülheimer Zubringer schoben. Mit Erblicken des Streifenwagens ließen die Jungen den Roller fallen und ergriffen die Flucht. Die Polizisten stellten das Duo nach wenigen hundert Metern. Nach ersten Ermittlungen war der Roller kurz zuvor einem 69 Jahre alten Kölner in der Buchholzstraße in Mülheim geklaut worden.

Bei der Durchsuchung der Umhängetasche des 17-Jährigen fanden die Polizisten eine Sturmhaube, mehrere Schraubendreher sowie ein entwendetes Kennzeichen und stellten alle Sachen sicher. Beide erwarten nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (sw/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell