POL-SE: Elmshorn - Polizeiliche Bilanz nach Hafenfest - Korrekturmeldung

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (26.08.2023) ist es in der Elmshorner Schulstraße zum Einbruch in ein Geschäft für Backwaren gekommen. Zwischen 21:00 und 06:30 Uhr drangen Unbekannte durch die Eingangstür in die Räume in Höhe der Johannesstraße ein und stahlen Wechselgeld und Getränkedosen. Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht Zeugen und bittet unter 04121 40920 um sachdienliche Hinweise. ...

