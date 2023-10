Polizei Köln

POL-K: 231009-3-K Sieben professionelle Taschendiebe auf dem Messegelände in Deutz festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilbeamte haben am vergangenen Wochenende (7./8. Oktober) insgesamt sieben professionelle "reisende Taschendiebe" auf dem Messegelände in Deutz festgenommen und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Zwei Verdächtige (43, 51) sind bereits in Haft und warten auf die Hauptverhandlung, während fünf weitere Männer (37, 43, 46, 47, 49) heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Fälle in Kürze:

Am Samstagnachmittag hatten Zivilbeamte einen 43-Jährigen dabei beobachte, wie er für seinen 51-jährigen Komplizen eine Tragetasche öffnete, während dieser den abgestellten Rucksack eines Messebesuchers darin verstaute.

Am Sonntagnachmittag hatten die Polizisten zwei Männer (43, 47) beobachtet, wie sie den handelnden Komplizen (46) abschirmten, während dieser in eine am Boden stehende Tasche griff. Kurze Zeit später beobachteten die Zivilbeamten dann einen 49-Jährigen dabei, wie dieser in eine fremde Jacke griff, die ein Messebesucher hinter sich über die Rückenlehne gehängt hatte. Sein 37-jähriger Komplize beobachtete währenddessen das Umfeld.

Informationen über die Diebes-Maschen und wie man sich davor schützen kann finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs. (ls/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell