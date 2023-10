POL-K: 231010-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Kölner Innenstadt

Köln (ots) - Zivilbeamte haben am vergangenen Wochenende (7./8. Oktober) insgesamt sieben professionelle "reisende Taschendiebe" auf dem Messegelände in Deutz festgenommen und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Zwei Verdächtige (43, 51) sind bereits in Haft und warten auf die Hauptverhandlung, während ...

