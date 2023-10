Polizei Köln

POL-K: 231010-3-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf einen Behinderten

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 33-jährigen Behinderten am 12. März in Köln Neustadt-Nord fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen.

Die abgebildeten Verdächtigen stehen im Verdacht, dem Mann gegen 6 Uhr in einem Aufzug an der S-Bahnhaltestelle Hansaring das Handy aus der Hand gerissen zu haben. Durch den Angriff stürzte der der 33-Jährige und verletze sich an den Händen.

Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/116821

Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell