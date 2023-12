Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Meiningen (ots)

Am 30.12.2023 kam es in Meiningen in der Leipziger Straße auf dem Parkplatz des Aldi zwischen 07:50 Uhr und 08:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der weisse Ford eines 72-jährigen Mannes an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des 72-jährigen Mannes entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

