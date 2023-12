LPI-SHL: Festnahmen nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Suhl (ots) - Am 30.12.2023 gegen 11:35 Uhr entzündeten unbekannte Täter einen Altpapier-Container in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Bei Hinweisen zu dem oder den Täter/n wird um telefonische Mitteilung beim Inspektionsdienst Suhl (Tel.: 03681 369-225) gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 ...

