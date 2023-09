Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Resse - Autofahrer leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 21. September 2023, kam gegen 23.45 Uhr ein 25-jähriger Gelsenkirchener an der Brauckstraße in Resse mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und überschlug sich mit seinem Auto. Nach eigenen Angaben fuhr der Verunfallte in Fahrtrichtung Oststraße. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus und der leichtverletzte Mann konnte sich eigenständig aus dem deformierten Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Eine medizinische Behandlung durch Rettungskräfte erfolgte zunächst vor Ort und später ambulant in einem Krankenhaus.

