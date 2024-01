Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Waldbröl (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Neujahrstag musste sich ein 28-Jähriger aus Waldbröl einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ein Zeuge hatte der Polizei einen umgefahrenen Leitpfosten auf der Hauptstraße in Hermesdorf gemeldet. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt. Am Unfallort zurückgeblieben war allerdings das vordere Kennzeichen eines Ford Kuga. Als Polizisten den Ford wenig später in der Friedrich-Engels-Straße am Straßenrand stehend antrafen, befand sich der 28-jährige Fahrzeughalter sowie eine weitere Person an dem Fahrzeug. Beide machten keine Angaben, wer den Wagen zur Unfallzeit geführt hatte. Da der 28-Jährige im Besitz des Fahrzeugschlüssels und zudem stark alkoholisiert war, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme. Zudem ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Beschuldigten.

