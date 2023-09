Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Altenpflegeheim

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in das Büro eines Altenpflegeheims an der Raiffeisenstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (15.09.23), zwischen 00.30 Uhr und 06.00 Uhr. Die Täter hebelten, der Spurenlage zufolge, ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Dort durchsuchten sie offenbar mehrere Schränke und Schuladen nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei nimmt zu diesem Einbruch Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell