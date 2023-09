Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Auffahrunfall, 19-Jähriger schwer verletzt

Altenberge (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Freitag (15.09.23) gegen 16.15 Uhr ein 19-Jähriger aus Metelen schwer verletzt worden. Der 19-Jährige fuhr mit einem grauen Mercedes auf der Borghorster Straße in Richtung Nordwalde. Auf Höhe der Hausnummer 23 wollte er nach links abbiegen. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 66-jähriger Autofahrer aus Münster mit einem weißen Land Rover. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 66-Jährige den Bremsvorgang vor ihm und fuhr mit seinem Wagen auf den Mercedes auf. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-Jährige verletzte sich nicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro.

