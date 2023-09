Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Alleinunfall mit Überschlag, Autofahrer schwer verletzt

Lienen (ots)

Am späten Freitagabend (15.09.23) gegen 23.30 Uhr ist ein 30-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Glandorf (Landkreis Osnabrück) fuhr mit einem roten Mercedes auf dem Glandorfer Damm in Richtung Kattenvenne. Ersten Erkenntnissen zufolge wich er Rehwild aus, das von links kam. Daraufhin verlor der Fahrer etwa auf Höhe der Einmündung Meckelweger Straße die Kontrolle über sein Auto, überschlug sich mehrmals und landete im Graben. Der Mercedes blieb auf dem Dach liegen. Das Opfer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden, schätzungsweise von rund 10.000 Euro. Das Rehwild konnte nicht aufgefunden werden. Neben dem Mercedes wurden ein Straßenschild und die Böschung des Grünstreifens beschädigt.

