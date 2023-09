POL-ST: Ochtrup, Auto überschlägt sich mehrfach, 19-jähriger Fahrer schwer verletzt

Horstmar (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Rheine ist am Samstag (16.09.23) um kurz vor 16.00 Uhr verunglückt. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der junge Mann fuhr auf der L570 in Ostendorf in absteigender Fahrtrichtung. Kurz nach einer Rechtskurve, auf Höhe der Anschrift Haltern 28, verlor er die Kontrolle über seine Maschine - aus bislang ungeklärter Ursache. Er wurde schwer verletzt in ein ...

mehr