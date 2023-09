Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Kollision zweier Autos, 44-Jähriger schwer verletzt

Lengerich (ots)

An der Kreuzung Wechter Straße/Wechter Mark ist es am Freitagmittag (15.09.23) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Warendorf schwer verletzt wurde. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Bassum (Landkreis Diepholz) fuhr gegen 14.15 Uhr mit einem weißen Kia aus Richtung Ladbergen kommend auf der Wechter Straße. Dann wollte er nach links in die Straße Wechter Mark einbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den roten VW des 44-jährigen Warendorfers, der aus Richtung Lengerich kam. Es kam zur Kollision. Der Warendorfer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Mann aus Bassum blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 57.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Lengerich im Einsatz.

