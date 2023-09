Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Greven (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagmittag (15.09.23) gegen 13.15 Uhr schwer verletzt worden. Ein 35-jähriger Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 35-Jährige aus Rheine fuhr mit einem gelben Toyota auf der Straße Pentruper Mersch und wollte dann geradeaus über die B219 auf die Nebenstraße Saerbecker Straße fahren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den von links, aus Richtung Saerbeck kommenden 20-Jährigen aus Nordwalde, der auf einer BMW-Maschine saß. Es kam zur Kollision. Der 20-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 35-Jährige verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich schätzungsweise auf rund 10.000 Euro, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

