Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW, Fahrzeug zerkratzt

Bad Marienberg (ots)

Am Ostersonntag, gegen Mittag, stellte der Geschädigte seinen PKW, einen dunklen VW Touran, auf dem Besucherparkplatz des Wildparks/ Kletterwaldes in Bad Marienberg ab. Als er etwa 2 Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der rechten hinteren Tür fest. Vermutlich wurde diese Beschädigung mit einem spitzen Gegenstand herbeigeführt. Wer kann Hinweise dazu geben? Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell