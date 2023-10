Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Eichenzell und Fulda

Unfall mit Linienbus

Am frühen Montagvormittag gegen 06.00 Uhr kam es in der Fuldaer Straße in Eichenzell zu einem Sachschadenunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Eine 61 Jahre alte Fahrerin aus Neuhof hielt mit ihrem PKW kurz vor einer Bushaltestelle am rechten Fahrbahnrand an. Als sie wieder anfuhr bemerkte sie den mittlerweile vor ihr stehenden Linienbus nicht und fuhr gegen das Heck des Buses. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall auf Schulweg

Am frühen Montagvormittag gegen 07:40 Uhr kam es in der Straße "Am Ziegelberg" in Petersberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die 17-jährige Schülerin, aus Fulda stammend, befand sich auf dem Weg zur Schule. Im Zuge dessen querte diese die Straße "Am Ziegelberg". Hierbei wurde sie von einem 70-jährigen VW-Bus Fahrer aus Petersberg erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich die Schülerin leicht. Sachschaden entstand keiner. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation in Fulda (0661/1050) oder jeder anderen Polizeistation zu melden.

