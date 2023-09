Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Ostholstein

Drei Verletzte bei zwei Motorradunfällen

Lübeck (ots)

Am gestrigen Nachmittag (04.09.2023) ereigneten sich auf der Kreisstraße 13 und in der Travemünder Allee zwei Unfälle, bei denen ein Motorradfahrer leicht und seine Sozia schwer verletzt wurden. Im anderen Fall zog sich eine Kradfahrerin schwere Verletzungen zu. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Fahrbahnen teilweise gesperrt werden.

Zum ersten Unfall kam es gegen 13:45 Uhr auf der Kreisstraße 13. Eine 37-jährige Hamburgerin fuhr mit ihrer Ducati vom Kreisverkehr in Stockelsdorf kommend in Richtung Kieler Straße. Nach der ersten Rechtskurve hielt ein Transporter auf der Fahrbahn, an dem die Hamburgerin vorbeifahren wollte. Zuvor fuhr vor dem Transporter aus einer Feldzufahrt von links kommend der Fahrer eines VW Golf rückwärts auf die Kreisstraße, um ebenfalls Richtung Steinrade weiterzufahren.

Die Motorradfahrerin prallte gegen den Golf des 62-jährigen Lübeckers und stürzte zu Boden. Dort rutschten sie und das Motorrad noch rund 45 Meter weiter. Die 37-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, das Motorrad wurde abgeschleppt. Für rund eine halbe Stunde war die K 13 zwischen den beiden Kreisverkehren voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16:10 Uhr in der Travemünder Allee an der Zufahrt von der Bundesstraße 104 kommend in Richtung Lübeck Innenstadt. Nach bisherigen Kenntnissen fuhr ein 28-Jähriger Mann aus Dassow mit seinem VW Passat auf den Zubringer der B75. Der Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Lübeck ist baustellenbedingt derzeit einspurig und gegenläufig freigegeben. Die Fahrbahnen sind durch Baken getrennt.

Anhand der vor Ort festgestellten Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass der Dassower mit seinem Passat vom Beschleunigungsstreifen aus nach links auf die B75 und dann in Richtung Herrentunnel weiterfahren wollte. Ein dahinter fahrender 27-jähriger Motorradfahrer aus Lübeck prallte daraufhin in die linke Seite des Passats. Er wurde dabei leicht, seine gleichaltrige Mitfahrerin schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Motorradfahrer sich bereits in einem Überholvorgang befunden haben könnte. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Fahrzeugführer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Auch hier war eine kurzzeitige Sperrung der B 75 in Richtung Lübeck erforderlich.

