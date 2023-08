POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Driften

Daun (ots) - Am 26.08.2023 gegen 06:56 Uhr erfolgte die Alarmierung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Anwohner eines Mehrparteienhauses in Daun konnten starke Rauchentwicklung im Gebäude feststellen, worauf sie den Notruf absetzten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 72-jährige Anwohner des Hauses offenbar in seiner Küche kochte. Hierbei hatte sich Fett in der Pfanne entzündet, welches der 72-jährige zunächst mit Wasser ablöschte. Dies führte zu ...

