Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: 6-jähriges Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - leicht verletzt - Polizei sucht zwei Zeugen

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen von der Rheinfelder Straße nach links in die Eisenbahnstraße übersah am Dienstag, 08.08.2023, gegen 16.40 Uhr, eine 50-jährige Pkw-Fahrerin einen 6-jährigen Junge, welcher sich auf dem Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße befand. Der 6-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte nach vorne auf die Fahrbahn. Der Pkw der 50-Jährigen kam noch auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen. Der 6-Jährige wurde wohl nur leicht verletzt. Zur genaueren Untersuchung wurde er vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein zwei Zeugen. Nach dem Fußgängerüberweg soll ein Kleintransporter an der Einmündung Eisenbahnstraße / Rheinfelder Straße verkehrsbedingt gewartet haben. Vor dem Fußgängerüberweg soll ein weißer BMW-Kombi mit schweizer Autokennzeichen gestand haben. An der Fahrzeugseite des BMW soll sich ein türkisfarbenes Firmenlogo befunden haben. Die Benutzer dieser beiden Fahrzeuge mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei, Telefon 07621 98000, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell