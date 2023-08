Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.08.2023, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 06.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Eggbergstraße aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

