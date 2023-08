POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung - Motorroller-Fahrer betrunken - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 08.08.2023, in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 06.00 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Eggbergstraße aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

