Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Fahrerflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (N0)

Am Dienstag, 28.02.2023 beschädigt gegen 08:30 Uhr ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer einen anderen PKW, der vor einem Lebensmittelgeschäft abgeparkt stand. Das Lebensmittelgeschäft befindet sich in 31174 Schellerten/OT Dingelbe in der Straße Hoher Weg 8. Eine Frau aus Ahstedt hatte ihren blauen Opel Astra dort abgestellt, um in dem Geschäft kurz einzukaufen. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Das Spiegelglas war gesplittert und ein Teil des Spiegels lag auf der Straße. Dort wurde auch ein silbernes Plastikteil eines fremden Fahrzeuges aufgefunden. Ein anderer Unfallbeteiligter war aber nicht mehr vor Ort. Am PKW der Frau aus Ahstedt entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro. Die Polizei aus Bad Salzdetfurth erbittet Hinweise unter der Rufnummer 05063-9010.

