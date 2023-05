Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gewässerverunreinigung in der Schleuse Rockenau

69412 Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittag des 19.05.2023 kam es an der Schleuse Rockenau in 69412 Eberbach in der Schleusenkammer zu einer mäßigen Gewässerverunreinigung des Neckars.

Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg war ein Hydraulikschlauch eines Torantriebes defekt und Hydrauliköl ergoss sich in die Schleusenkammer. Die Schifffahrt war eingestellt, damit die Feuerwehr ihre eingeleiteten Ölbeseitigungsmaßnahmen in der Schleusenkammer und im Schleusenvorhafen durchführen konnte. Weitere Flussbereiche wurden nicht verunreinigt.

Von der Schifffahrtssperre waren insgesamt 12 Binnenschiffe betroffen. Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg hat die Sachbearbeitung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell