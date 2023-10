Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Störung der Telefonanlage der Polizeistation Lauterbach - Notruf uneingeschränkt erreichbar

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Seit etwa 15 Uhr kommt es zu technischen Störungen an der Telefonanlage der Polizeistation in Lauterbach. Hierdurch können Bürgerinnen und Bürger die dortigen Kolleginnen und Kollegen telefonisch unter der Telefonnummer 06641/971-0 nicht erreichen. Zeitweise könnten von der Störung auch die Polizeiposten in Schlitz und Schotten betroffen sein. Derzeit wird mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Mit ihren Anliegen können sich Betroffene gerne jederzeit an eine andere Polizeidienststelle wenden.

WICHTIG: Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen und uneingeschränkt erreichbar. In dringenden Notfällen ist weiterhin die 110 zu wählen.

Die Rufnummern der nächstgelegenen Dienststellen hier noch einmal im Überblick:

- Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 - Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0

Wir informieren, sobald das Problem behoben werden konnte.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell