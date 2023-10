Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in einer Bäckerei mit Sachschaden

Fulda (ots)

Am Montagabend (09.10.), gegen 21.20 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Bäckerei in der Daimler-Benz-Straße Brandgeruch im Bereich einer rund vierzig Meter langen Backstraße. Am Ende der Fertigungsstraße hatten sich offenbar heruntergefallene Teigwarenreste aufgrund der enormen Hitze selbst entzündet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und im Nachgang die Fertigungshalle belüftet werden. Insgesamt waren achtzehn Feuerwehrleute sowie vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz, wobei durch den Brand keine Personen verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 2.500 Euro.

