Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - I-Pad unterschlagen - Schilder mit verfassungswidrigen Texten aufgestellt

Vogelsbergkreis (ots)

E-Scooter gestohlen

Alsfeld. Aus einem Vorgarten in der Wallgasse stahlen Unbekannte am Samstag (07.10.), zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, zwei E-Scooter des Herstellers Ninebot mit den Kennzeichen 877 PIG und 221 VBZ aus dem Jahr 2023. Die beiden Elektrokleinstfahrzeuge haben einen Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

I-Pad unterschlagen

Alsfeld. Am Freitagabend (06.10.) entnahmen Unbekannte unerlaubt ein I-Pad der Marke Apple im Wert von etwa 430 Euro aus einem Rucksack. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 55-jährige Frau aus Alsfeld die Tasche, gegen 19.10 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße vergessen. Ein aufmerksamer Zeuge fand den Rucksack wenig später, gegen 19.30 Uhr, auf und übergab ihn der Polizei. Die Eigentümerin musste in der Folge aber das Fehlen des I-Pads feststellen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schilder mit verfassungswidrigen Texten aufgestellt

Freiensteinau. Mehrere Holzplatten, beschrieben mit verfassungswidrigen Texten, stellten Unbekannte am Sonntag (08.10.) an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Salzbachstraße in Radmühl auf. Diese wurden durch die von aufmerksamen Zeugen hinzugezogenen Polizeibeamten sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell