POL-OH: Verkehrsunfall in Eiterfeld-Ufhausen mit leichtverletzter Person

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Fulda: Am Freitag, den 06.10.2023 ereignete sich in der Edelzeller Straße, in Höhe der Hausnummer 86, in Fulda eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum zwischen 10:00 und 11:00 Uhr den geparkten Audi eines 22-jährigen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Der ...

