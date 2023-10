Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 05.10.2023, gegen 15:15 Uhr parkte eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld im Sanddornweg von einem Parkplatz rückwärts aus. Dabei übersah die Hersfelderin eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Gießen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Sattelzugmaschine und Pkw Bad Hersfeld - Am Freitagmorgen (06.10.2023) befuhr der Fahrzeugführer von einer Sattelzugmaschine aus dem Landkreis Fulda die Bundesstraße 27 aus Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 4 wollte der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine den Fahrstreifen wechseln und übersah dabei eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt

16-jähriger Zweiradfahrer wird bei Unfall verletzt Philippsthal - Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr am Samstag, den 07.10.2023, gegen 18:45 Uhr die Bundesstraße 62 aus Röhrigshof kommend in Richtung Philippsthal. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen fuhr von der Ulsterstraße auf die Bundesstraße 62 und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Kleinkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der junge Fahrer wurde von seinem Zweirad geschleudert und dabei verletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

