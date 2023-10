Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhaus stark beschädigt: Ursache noch unklar

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Freitagnachmittag (06.10.) kam es in einem Wohnhaus in der Straße "Am Hohmeyer" im Stadtteil Wernges nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Explosion aus technischer Ursache.

Der Bereich um das Haus ist abgesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort und führt notwendige Arbeiten durch.

Zurzeit ist bekannt, dass drei Personen verletzt wurden. Sie mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht werden.

Die genauen Umstände sind momentan noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Das Haus wurde stark beschädigt, es besteht Einsturzgefahr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und wann das Objekt betreten werden kann, ist aktuell noch nicht bekannt.

(PB)

