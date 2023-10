Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung für den Landkreis Fulda, hier Hinweise erbeten zu Körperverletzung, Snackautomat aufgebrochen, Einbruch in zwei Kindertagesstätten, Einbruch in Schule

Fulda (ots)

Körperverletzung

Fulda. Am Donnerstag (05.10.) kam es gegen 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 30-jähriger Mann aus Fulda wurde von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der nicht näher beschriebene Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Kurfürstenstraße. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise bitte dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Snackautomat aufgebrochen

Hünfeld. In der Nacht auf Donnerstag (05.10.) gingen Unbekannte einen Warenautomaten in der Bahnhofstraße an. Nach gewaltsamen Aufbrechen gelangten sie an die Bargeldkassette und entwendeten einen Betrag von mehreren hundert Euro. Am Automaten entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Kindertagesstätten

Petersberg/Eichenzell. In der Nacht auf Donnerstag (05.10) gingen Unbekannte eine Kindertagesstätte in Petersberg in der Straße "Am Heiligengarten" an. Ebenfalls in der gleichen Nacht wurde ein Kindergarten in der Straße "Stehlhofweg" im Eichenzeller Ortsteil Lütter Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen verschafften sich die Täter Zugang durch ein gewaltsames Öffnen von Fenstern. In den Innenräumen durchsuchten sie Behältnisse und verließen in einem Fall mit einem niedrigen Bargeldbetrag die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Einbruch in Schule

Fulda. In der Nacht auf Donnerstag (05.10) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Straße "Am Kronhof". Durch Beschädigen einer Fensterscheibe konnten die Täter in das Gebäude eindringen und hier Lebensmittel entwenden. Der dadurch entstandene Schaden in einer geschätzten Höhe von 300EUR steht außer Verhältnis zum geringwertigen Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

gefertigt: Müller, A.,PHK, z.Zt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PP Osthessen

