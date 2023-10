Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Hessischen Polizei und einem PKW mit vier verletzten Personen

Am Donnerstagabend (05.10.) ereignete sich gegen 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Bardostraße (B 254) und der Haimbacher Straße (L 3139) ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Polizeibeamten besetzter Mercedes Vito Streifenwagen der Polizeistation Fulda die Haimbacher Straße in Fahrtrichtung Langebrückenstraße. Zeitgleich befuhr ein Pkw Jeep Compass, besetzt mit einem 47-jährigen Familienvater und seinem 10-jährigen Sohn aus dem Landkreis Fulda die Bardostraße in Fahrtrichtung Maberzell. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Bereich kurzfristig voll gesperrt, so dass eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst wurde. Der Sachschaden dürfte circa 35.000 Euro betragen.

