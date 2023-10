Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neuhof. Am Donnerstag (05.10.) wurde der SUV eines 60-jährigen Neuhöfers beschädigt. Der Mann stellte seinen Wagen nach momentanen Erkenntnissen gegen 8:20 Uhr in der Vinzenzstraße in der Nähe einer dortigen Arztpraxis auf einer Parkfläche neben der Straße ab. Als er gegen 9:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Lackschaden an der Fahrertür fest. Vermutlich parkte ein anderes Fahrzeug neben seinem Wagen und stieß beim Öffnen der Tür gegen die Fahrertür des geparkten SUV. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Neuhof unter Tel. 06655 / 9688-0.

Polizeiposten Neuhof

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell