POL-OH: Unfall - Verkehrsunfallflucht

Unfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (04.10.), gegen 8:30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Schlitz die B62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Asbach. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Schrecksbach, eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Hosenfeld befuhren in dieser Reihenfolge zeitgleich dieselbe Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus noch unklarer Ursache geriet die 22-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen den Pkw des 55-Jährigen aus Schrecksbach. Anschließend kollidierte sie seitlich mit dem Auto der 50-Jährigen und des 39-Jährigen bis das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 23.250 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Mittwoch (04.10.), in der Zeit von 13.20 Uhr bis 13.25 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer seinen grauen Mercedes ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borngasse. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Heckstoßstange fest. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

