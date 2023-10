Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Fahrten unter Drogen/Alkoholeinfluss mit weiteren Betäubungsmittelfunden - Einbruch in Hotel

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zwei Fahrten unter Drogen/Alkoholeinfluss mit weiteren Betäubungsmittelfunden

Bad Hersfeld. Die Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld kontrollierten in ihrem Zuständigkeitsgebiet zwei Fahrzeuge, bei deren Fahrern sie aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Drogenkonsum eine Blutentnahme durchführen und die Weiterfahrt untersagen mussten.

Bereits am 01. Oktobers fiel in den frühen Morgenstunden in Philippsthal ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld/Rotenburg bei einer Verkehrskontrolle auf. Ein Test erhärtete die Verdachtsmomente auf eine aktuelle vorangegangene Alkohol- und Drogenfahrt. Zudem war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In seinem Pkw und bei der anschließenden durch die von der Staatsanwaltschaft Fulda angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden.

In der Nacht zu Donnerstag (05.10.) wurde in Bad Hersfeld ein VW kontrolliert. Auch hier zeigte der 47-jährige Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Zudem konnte dieser keine Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden ebenfalls weitere Betäubungsmittel vorgefunden.

Insgesamt wurden Betäubungsmittel im hohen dreistelligen Grammbereich sichergestellt.

Einbruch in Hotel

Bebra. In der Nacht auf Mittwoch (04.10.) stiegen Unbekannte in ein Hotel im Ortsteil Weiterode ein. Im Objekt durchsuchten die Täter Mobiliar und entwendeten dabei Bargeld im niedrigen Hundert-Euro-Bereich.Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

(AM)

