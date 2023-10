POL-OH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Einsatzfahrzeug und PKW kollidieren

Fulda (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Neuhof. Am Donnerstag (05.10.) wurde der SUV eines 60-jährigen Neuhöfers beschädigt. Der Mann stellte seinen Wagen nach momentanen Erkenntnissen gegen 8:20 Uhr in der Vinzenzstraße in der Nähe einer dortigen Arztpraxis auf einer Parkfläche neben der Straße ab. Als er gegen 9:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Lackschaden an der Fahrertür ...

mehr