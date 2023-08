Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall auf der Robert-Koch-Straße (01.08.2023)

Spaichingen (ots)

Insgesamt 12.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, auf der Robert-Koch-Straße ereignet hat. Ein 72-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Europastraße unterwegs und bog an der Einmündung in die Robert-Bosch-Straße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Toyota Auris einer 56-Jährigen, die auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Hauptstraße fuhr. An beiden Wagen entstand laut Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von je 6.000 Euro.

