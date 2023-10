Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin in Eiterfeld

Eiterfeld (ots)

Am Donnerstag (05.10.), gegen 19.25 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem Pkw BMW die Reckröder Straße in Eiterfeld und wollte nach links in die Marktstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 16 jährige Frau aus Eiterfeld, die mit ihrem Kraftrad auf der Marktstraße in Richtung Arzell fuhr.

Es kam zur Kollision, in deren Folge die Motorradfahrerin stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro an dem Motorrad

Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Hünfeld, PHK Lenz

