Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hinweise nach sexueller Belästigung am 02.10.2023 in Bebra erbeten

Bad Hersfeld (ots)

Bebra. Bereits am Montag (02.10.) kam es gegen 10:45 Uhr in Bebra in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße zu einer Belästigung einer dort wohnhaften Frau. Ein bislang Unbekannter erbat sich Zugang zum Haus. Dabei zeigte er der Geschädigten auf dem von ihm mitgeführten Handy ein Bild mit pornographischem Inhalt. Nachdem dem Mann der Zugang verwehrt wurde, flüchtete er mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 180 cm groß, Ende 20/Anfang 30 Jahre alt, schlank, dunkler Hautteint und dunkelbraune kurze Haare. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: Müller, A., PHK, z.Zt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PP Osthessen

