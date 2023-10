Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit Flucht und Personenschaden

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Fulda: Am Freitag, den 06.10.2023 ereignete sich in der Edelzeller Straße, in Höhe der Hausnummer 86, in Fulda eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum zwischen 10:00 und 11:00 Uhr den geparkten Audi eines 22-jährigen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen aktuell keine Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0661/1050 mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda / Maberzell: Am Donnerstag, den 05.10.2023, gegen 09:57 Uhr ereignete sich auf dem zur Bundesstraße 254 parallel führenden Radweg 4, zwischen Maberzell und Bimbach, ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 62.-jähriger Audi-Fahrer befuhr mit Anhänger verbotenerweise den Radweg von Maberzell kommend in Fahrtrichtung Bimbach. Ein 46.-jähriger Fahrradfahrer befuhr ebernfalls den Radweg in gleicher Fahrtrichtung. Als der Audi-Fahrer an dem Radfahrer vorbeifuhr, wurde der Fahrradfahrer von dem Anhänger leicht touchiert und kam dadurch zu Fall. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Fuldaer Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

Gefertigt: Helgert, PHK, Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Gefertigt: Helgert, PHK, Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell