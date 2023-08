POL-BO: Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkind in Witten-Annen

Bochum (ots) - Ein 89-Jähriger aus Bochum-Ehrenfeld erhielt am gestrigen Mittwoch einen sogenannten Schockanruf. Ein vermeintlicher "Oberstaatsanwalt" verlangte eine Kaution für die Tochter des Seniors, die angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Der Vater war bereit, der Tochter zu helfen und wollte die fünfstellige Kaution an einem Gericht in Essen übergeben. Nachdem es dort nicht zur ...

