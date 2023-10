Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Wahlplakate beschädigt - Einbruch in Keller - Versuchter Diebstahl aus Opferstock

Fulda (ots)

E-Scooter gestohlen

Fulda. Von einem Fahrradabstellplatz einer Schule im Pappelweg stahlen Unbekannte am Donnerstag (05.10.), zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr, zwei E-Scooter mit den Versicherungskennzeichen 936 BOV (Hersteller: Ninebot) und 863 WSA (Hersteller: Evercross) im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Nüsttal. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (06.10.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lindfeld" einzubrechen. Am angegangenen Kellerfenster entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakate beschädigt

Eichenzell. Am Samstagabend (07.10.), gegen 19.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte Wahlplakate in der Hammelburger Straße im Ortsteil Rothemann mit einem Schriftzug beklebt und dadurch beschädigt hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntagmorgen (08.10.), gegen 5.30 Uhr, in den Keller eines Wohnhauses in der Magdeburger Straße ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen im Anschluss Fahrradhandschuhe aus einem Abstellraum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Opferstock

Flieden. Unbekannte begaben sich ein am Sonntag (08.10.), zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Kirchengebäude in der Hauptstraße und versuchten erfolglos einen Opferstock aufzuhebeln. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell