POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Alleinunfall

Hohenroda. Am Donnerstag (05.10.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Buttlar die Buttlarstraße aus Richtung Mansbach kommend in Richtung Wenigentaft. In Höhe der Hausnummer 36, im dortigen Kurvenbereich, kam der Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen dort befindlichen Steinklotz und kam dann auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Drei weitere Mitinsassen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Zusammenstoß

Schenklengsfeld. Am Sonntag (08.10.), gegen 10:35 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula die Konroder Straße aus Fahrtrichtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Wüstfeld. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Eiterfeld befuhr zeitgleich die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve geriet die 19-jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklaren Gründen ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug und anschließend mit einer Grundstücksmauer zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfall mit lebensbedrohlich verletzter Person - Zeugen gesucht

Neuenstein. Am Sonntag (08.10.), gegen kurz vor 22 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim die L3153 aus Aua kommend in Richtung Mühlbach. Nach momentanen Erkenntnissen lag ein 39-jähriger Fußgänger aus Polen zu diesem Zeitpunkt aus noch unerklärlichen Gründen samt einem mitgeführten Fahrrad auf der Landstraße, auf dem Fahrstreifen des 24-jährigen Pkw-Fahrers. Dieser erkannte die auf der Fahrbahn liegenden Person vermutlich zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision zog sich der 39-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, insbesondere warum der Mann auf der Fahrbahn lag, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Freitag (06.10.), gegen 11 Uhr, befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki SX4 die Vogelsbergstraße von Blitzenrod herkommend in Richtung Innenstadt. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 58-jährige Fahrerin erkannte dies und bremste ihren Mini Cooper ebenfalls bis zum Stillstand ab. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich mit ihrem Opel Astra hinter dem Mini befand, erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den Mini auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini in der Folge noch auf den Suzuki geschoben. Da die 58-jährige Fahrerin über Schmerzen klagte, wurde sie in Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 10.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau. Am Samstag (07.10.), gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Mokka die Kreisstraße von Oberreichenbach herkommend in Richtung Radmühl. Kurz vor dem Ortseingang von Radmühl verlor der 22-jährige, im Bereich einer Linkskurve, aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug der Pkw sich mehrfach und kam auf einem Parkplatz auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum eingeliefert. Seine beiden 18-jährigen Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Auch sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Sonntag (08.10.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Ignis die Altebergstraße in Richtung Hahnenteichstraße. Im Kreuzungsbereich der Altebergstraße / Hahnenteichstraße / Adolf-Stöpler-Straße stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem VW Passat eines 39-jährigen Pkw-Fahrers, welcher nach momentanen Kenntnissen die Adolf-Stöpler-Straße in Richtung Hahnenteichstraße befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 6.500 Euro.

