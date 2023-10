Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Ein Mountainbike der Marke Focus im Wert von rund 400 Euro, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (09.10.) aus einem Mehrfamilienhaus in der Badegasse. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter eine Haustür gewaltsam auf und gelangten so an das im Hausflur befindliche Zweirad. Sie hinterließen außerdem circa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

