Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer gerieten aneinander

Gummersbach (ots)

Nach einem Gerangel zwischen zwei Autofahrern ermittelt nun die Polizei gegen die beiden 54 und 33 Jahre alten Beteiligten. Zu dem Vorfall kam es gegen 19.40 Uhr am Neujahrstag, als die beiden Bergneustädter mit ihren Autos auf der Kölner Straße von Bergneustadt in Richtung Gummersbach unterwegs waren. Wie der 33-Jährige vor Ort zugab, hatte er es eilig und wollte den vorausfahrenden 54-Jährigen in Derschlag überholen. Dieser fühlte sich zunächst durch die Fahrweise seines Hintermannes bedrängt. Als der 33-Jährige zweimal zum Überholen ansetzte, beschleunigte der Vorausfahrende jeweils sein Auto und verhinderte so ein Überholen. Schließlich stoppte der 54-Jährige an einer Verkehrsinsel sein Auto, sodass der 33-Jährige hinter ihm anhalten musste. Beide Fahrer stiegen aus, woraufhin es zu einem kleinen Gerangel kam, bei dem der 54-Jährige eine leichte Verletzung davontrug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell