POL-PDLD: Vorfahrt missachtet und dann gestürzt - E-Scooter-Fahrer leichtverletzt

Edenkoben (ots)

Am Freitag, 08.12.2023 gegen 13:35 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Edenkoben zu einem Zusammenstoß zwischen einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin aus dem Kreis SÜW und einem 45-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Neustadt. Der E-Scooter-Fahrer hatte zuvor die Vorfahrt des Pkws nicht beachtet. Infolgedessen stürzte er und wurde leicht am Bein verletzt. An Pkw und E-Scooter entstand ein Schaden in Höhe von 2000EUR. Der Fahrer des E-Scooters wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

