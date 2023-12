POL-PDLD: Einbruch in Restaurant

Wörth (ots) - Am 08.12.2023 kam es um 23.07 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Gemarkung Wörth. Ein 55- jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Sattelauflieger vom Industriegebiet Wörth an der Anschlussstelle Jockgrim auf die B9 in Fahrtrichtung Wörth auf. Auf der B9 fuhr eine 24- jährige Autofahrerin in Richtung Wörth. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die 24- jährige Fahrzeugführerin auf den ...

